США и Иран подписали соглашение: меморандум включает 14 пунктов

Подписан меморандум из 14 пунктов, предусматривающий прекращение конфликта между Соединёнными Штатами Америки и Ираном.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова американских официальных лиц.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

"Да, он подписан", - сказал лидер США после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. "Я подписал его в Версале. Я только что подписал его", - уточнил американский президент.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан американским лидером Дональдом Трампом и президентом исламской республики Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на американское должностное лицо.

"В воскресенье меморандум о взаимопонимании был подписан в электронном виде вице-президентом США [Джей Ди] Вэнсом и спикером [парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом]. Теперь его подписали президент Трамп и президент Пезешкиан", - уточнила она.

Документ получил название "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран".

В него вошли 14 пунктов:

1. США, Иран и их союзники в нынешней войне подписывают данный меморандум, чтобы объявить о немедленном и постоянном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Стороны обязуются не начинать войн или военных операций друг против друга, воздерживаться от угрозы силой или её применения, а также обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение закрепит постоянное прекращение войны и другие положения данного пункта.

2. США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

3. Стороны обязуются провести переговоры и заключить окончательное соглашение максимум за 60 дней с возможностью продления по взаимному согласию.

4. Сразу после подписания меморандума США начнут снятие своей морской блокады и любых препятствий против Ирана и полностью завершат этот процесс в течение 30 дней. В этот период движение судов будет восстанавливаться пропорционально довоенному уровню. После заключения окончательного соглашения США также обязуются в течение 30 дней отвести свои силы от границ Ирана.

5. После подписания меморандума Иран приложит максимум усилий для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов без взимания платы в течение 60 дней через Ормузский пролив в обоих направлениях. Судоходство будет возобновлено немедленно, а устранение технических и военных препятствий, включая разминирование, должно быть завершено в течение 30 дней. Иран проведет консультации с Оманом и другими прибрежными государствами Персидского залива по вопросу будущего управления проливом в соответствии с международным правом.

6. США совместно с региональными партнёрами обязуются разработать согласованный план реконструкции и экономического развития Ирана объёмом не менее 300 миллиардов долларов США. Механизм реализации будет согласован в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. США выдадут все необходимые лицензии, исключения и разрешения для соответствующих финансовых операций.

7. США обязуются отменить все виды санкций против Ирана, включая резолюции Совета Безопасности ООН, решения Совета управляющих МАГАТЭ, а также все односторонние американские санкции - первичные и вторичные - по согласованному графику в рамках окончательного соглашения. Обе стороны признают исключительную важность вопроса санкций и намерены немедленно приступить к переговорам по нему.

8. Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. США и Иран договорились определить порядок обращения с запасами обогащенного ядерного материала по взаимно согласованному механизму. Минимальным вариантом предусматривается его разбавление на территории Ирана под контролем МАГАТЭ. Стороны также договорились обсудить вопросы обогащения урана и другие аспекты ядерной программы Ирана в рамках будущего соглашения.

9. До заключения окончательного соглашения стороны сохраняют статус-кво. Иран не будет изменять параметры своей ядерной программы, а США не будут вводить новые санкции и размещать дополнительные силы в регионе.

10. После подписания меморандума Министерство финансов США выдаст разрешения на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и производных, а также на связанные банковские операции, страхование, транспортировку и другие услуги.

11. США обязуются предоставить Ирану полный доступ к его замороженным и ограниченным активам после начала реализации меморандума. Порядок их разблокировки будет согласован на переговорах. Эти средства должны стать полностью доступными для использования конечными получателями, определенными Центральным банком Ирана. США выдадут все необходимые лицензии и разрешения.

12. США и Иран создадут исполнительный механизм для контроля за выполнением меморандума и последующего окончательного соглашения.

13. После подписания меморандума и начала реализации пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 стороны приступят к переговорам по остальным положениям будущего окончательного соглашения.

14. Окончательное соглашение будет утверждено обязательной к исполнению резолюцией Совета безопасности ООН.