Названа сумма, которую США потратили на войну с Ираном

Расходы Соединенных Штатов на проведение военной операции против Ирана составили 113.3 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Ресурс ведет подсчет затрат на содержание военнослужащих, кораблей, переброшенных на Ближний Восток, а также других сопутствующих расходов.

Как отмечается, методика расчета основана на докладе Министерства войны США Конгрессу, согласно которому первые шесть дней операции обошлись в 11.3 млрд долларов, а в дальнейшем расходы составляли около 1 млрд долларов в сутки.

Согласно итоговым подсчетам Iran War Cost Tracker, продолжавшийся 108 дней конфликт на Ближнем Востоке обошелся США примерно в 113.3 млрд долларов. Отмечается, что после завершения операции эта сумма больше не увеличивается.