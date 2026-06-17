Лидеры стран G7 намерены усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор РФ

Страны Группы семи (G7) из-за ситуации в Украине усилят санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во Франции.

"Мы берем на себя обязательство усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора", - говорится в документе. По версии лидеров стран G7, соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива создает подходящие условия для усиления санкционного давления на РФ.