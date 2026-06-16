Суд в Гааге после 10 лет разбирательств отклонил претензии Украины к России в Черном и Азовском морях

О победе России в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе

Сегодня Постоянной палатой третейского суда (ППТС) в Гааге оглашено окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между Российской Федерацией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Спор рассматривался международным арбитражем согласно процедуре, установленной Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации.

Многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты.

Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за их использование и якобы нанесенный "ущерб".

Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории.

Арбитраж отверг требование Киева признать нарушением международного права (в форме "усугубления спора") провозглашение Российской Федерацией суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ничто в решении не препятствует Российской Федерации осуществлять свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, Азовскому морю и Азово-Керченской акватории.

Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося "наказать" крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными.

Возведение Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ, осуществление российскими пограничниками проверок судов в Керченском проливе признаны не противоречащими Конвенции ООН по морскому праву. Равным образом, полностью соответствующим Конвенции и обоснованным признано введенное Российской Федерацией временное ограничение на проход иностранных государственных судов и военных кораблей в ряде районов Черного моря с апреля по октябрь 2021 года.

Признаны полностью несостоятельными и бездоказательными обвинения Украины в нарушении Российской Федерацией обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия.

Арбитраж также отклонил все заявления украинской стороны о якобы нанесении Россией ущерба экологии. Признано, что в России действует эффективная система экологического мониторинга.

Единственный эпизод, по которому сделан "реверанс" в сторону Украины – указание на неполное соблюдение порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках строительства Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. По мнению арбитража, экологическая экспертиза была проведена в чрезмерно сжатые сроки и не охватывала все четыре сезона реализации проектов, а ее результаты не были должным образом опубликованы. Стоит отметить, что арбитраж при этом указал на невыполнение Украиной ее собственных обязательств по международному сотрудничеству в области защиты морской среды.

Темпы проведения ОВОС при осуществлении масштабных инфраструктурных проектов, за которые российскую сторону упрекнул арбитраж, были вызваны прежде всего настоятельной гуманитарной необходимостью обеспечить снабжение двухмиллионного населения Крыма жизненно важными ресурсами (электроэнергией, водой, продовольствием, медикаментами) в условиях жестокой тотальной блокады полуострова со стороны Украины. В любом случае, российская экологическая экспертиза оказалась верной – как подтвердил арбитраж, строительство Крымского моста и сопутствующей инфраструктуры не нанесло вреда природе.

В связи с этим позицию арбитража в отношении параметров проведения Россией ОВОС рассматриваем как символическое "утешение" проигравшей дело украинской стороне. Как единогласно постановил арбитраж (раздел IX, п. 1281 решения), "...предоставив [данное] декларативное средство правовой защиты, нет необходимости принимать решение о прекращении действий, уверениях или гарантиях неповторения или репарациях".

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства.

Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России.

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Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море

Юрист Исполинов: Россия в Гааге подтвердила право на Крым и Азовское море

Россия крайне ответственно подошла к защите своих интересов в морском праве: были подготовлены тщательные аргументы по принадлежности Азовского моря и законности строительства Крымского моста. Результатом стала блистательная победа в арбитраже, заявил газете ВЗГЛЯД юрист Алексей Исполинов. Ранее Россия в гаагском арбитраже оспорила претензии Киева на акваторию Черного и Азовского морей.

"Важно понимать, что сокращенный термин "Гаага" как правило является синонимичным к Международному уголовному суду (МУС), который действительно располагается в этом городе, равно как и Международный суд ООН. Поэтому, использовать данное название в отношении победы российских юристов по вопросу морских притязаний Украины – не вполне корректно", – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

"В нашем случае речь идет о Постоянной палате третейского суда, которая также расположена в Гааге и выступила площадкой для администрирования арбитража ad hoc – "по особому случаю", одноразово. Именно ее представители согласились с неправомерностью украинских претензий", – акцентирует собеседник.

Итоговое решение, по его словам, стало однозначной победой России. "Благодаря этому решению желание Киева демонтировать Крымский мост или признать Азовское море совместным не осуществится. По всем пунктам оппонентам отказано. Арбитры приняли такое решение не из жалости и не желая бросить Москве кость, а потому что наша позиция оказалась тщательно сформулированной", – поясняет он.

Ключевую роль сыграла качественная подготовка российских специалистов. "Они постарались на славу. Российская сторона озвучивала кристально чистые и понятные аргументы. Обычно, сталкиваясь с подобной подготовкой, даже европейские арбитры стараются не рисковать собственной репутацией и решают проблемы по существу", – продолжает эксперт.

Немаловажен и временной контекст, добавляет Исполинов. "На дворе уже не 2022 и не 2023 год. Тогда было модно во всем обвинять Россию в попытке отстоять какие-то свои моральные представления. Сейчас с этим проще – в целом ряде серьезных инстанций подобная истерия завершилась", – заключил он.

Ранее ППТС в Гааге огласил окончательное решение по арбитражному разбирательству Москвы и Киева о правах стран в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря. В независимом арбитраже принимали участие представители пяти государств: Алжира, Британии, Мексики, РФ и Республики Кореи.

"Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за их использование и якобы нанесенный "ущерб", – отмечается на сайте МИД.

"Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории", – пишут в дипведомстве.

Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идет о сроках проведения экологической экспертизы и публикации ее результатов.

Источник - МИД России