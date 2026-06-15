Началось: почти 700 ракет и беспилотников навестили военные объекты на Украине

Поражены объекты транспортной инфраструктуры, военные заводы и склады ВСУ

То, о чем так долго предупреждали Зеленского, началось: в ночь на 15 июня российские высокоточные средства поражения нанесли массированные комбинированные удары по объектам военного и двойного назначения в Киеве, его окрестностях, а также в других городах Украины. Украинская ПВО подсчитала наши ракеты и беспилотники – 681. Это не рекордный показатель, но так еще и не вечер. Президент России на встрече с военными пообещал, что удары мы будем наращивать.

Воздушная операция началась с вечера 14 июня. Вначале, по данным мониторинговых каналов, прилетел по объектам в Харькове, где находятся основные базы снабжения группировок ВСУ, обороняющихся на Донбассе и в Сумской области.

Также беспилотники «Герань» и «Гербера» атаковали Шостку в Сумской области. Планирующие бомбы прилетели по объектам транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области. Удары по Сумской и Черниговской областям и Харькову продолжались всю ночь.

Беспилотники долетели также до Кривого Рога, Павлограда, Николаева,

После полуночи сотни беспилотников и десятки ракет полетели в сторону Киева, а также Кировоградской и Житомирской областей.

Под Киевом удары зафиксированы в Борисполе (там находится аэродром), Броварах и Василькове.

В Киеве уничтожен терминал «Укропочты», занимающейся доставкой комплектующих для дронов из Европы. Ликвидирован цех военного завода в Жулянах.

Примерно в 2 часа ночи по Киеву ударили гиперзвуковые ракеты «Циркон» и баллистические ракеты «Искандер-М».

Интенсивные удары продолжались несколько часов подряд.

Затем пришла очередь крылатых ракет.

Утром в сети появились многочисленные видео с пожарами в Киеве после прилетов.

По данным украинской железной дороги, зафиксированы задержки поездов в ряде регионов.

Эксперты считают, что это лишь начало, и в ближайшие дни киевский режим получит то, что заслуживает.

Источник - "МК"