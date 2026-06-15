У Белого дома проходит грандиозный турнир UFC

Ивент был анонсирован президентом США Дональдом Трампом в честь 250-летия страны.
В Вашингтоне прямо на лужайке у Белого дома проходит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Freedom 250, сообщает РИА Новости.
Ивент был анонсирован президентом США Дональдом Трампом в честь 250-летия страны. Помимо этого, 14 июня Трампу исполнилось 80 лет.
В главном событии вечера испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
Полный кард UFC Freedom 250:
Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
Алекс Перейра — Сирил Ган;
Шон О’Мэлли — Айман Захаби;
Джош Хокит — Деррик Льюис;
Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Кайл Дакас;
Диего Лопес — Стив Гарсия.
Sputnik