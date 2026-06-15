У Белого дома проходит грандиозный турнир UFC

Ивент был анонсирован президентом США Дональдом Трампом в честь 250-летия страны.

В Вашингтоне прямо на лужайке у Белого дома проходит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Freedom 250, сообщает РИА Новости.

Ивент был анонсирован президентом США Дональдом Трампом в честь 250-летия страны. Помимо этого, 14 июня Трампу исполнилось 80 лет.

В главном событии вечера испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.

Полный кард UFC Freedom 250:

Илия Топурия — Джастин Гэтжи;

Алекс Перейра — Сирил Ган;

Шон О’Мэлли — Айман Захаби;

Джош Хокит — Деррик Льюис;

Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;

Бо Никал — Кайл Дакас;

Диего Лопес — Стив Гарсия.

Sputnik