Русские должны возвращаться в Россию на особых правах — эксперт

Политолог Шишкин: русские должны возвращаться в Россию на особых правах

России необходим закон о статусе русского народа и о репатриации русских на особых правах. Такое мнение высказал в беседе с ИА Регнум в пятницу, 5 декабря, политолог, замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Политолог Шишкин: русские должны возвращаться в Россию на особых правах

4 декабря стало известно, что Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из Казахстана в Тобольске, смогла пойти в школу и получила гражданство России. До этого ей не засчитали экзамен по русскому языку для мигрантов. Политолог считает, что проблема является системной.

«Первопричиной происходящего с этой девочкой и многими другими детьми является то, что юридически русский народ очень долго был и частично еще остается «мертв». Несмотря на то, что сейчас в стратегии национальной безопасности говорится о русских как о государствообразующем народе, и это неоднократно подчеркивал президент. Уже четыре года Госдума не может принять законопроект Константина Затулина о репатриации русских — о том, что русские, возвращающиеся в Россию, должны идти на особых правах, как евреи в Израиль, как немцы в Германию, как поляки в Польшу, как венгры в Венгрию. Главный довод противников инициативы — начнут «мерить черепа». Но в инициативе говорится вообще обо всех коренных народах России. Должен быть список народов, для которых Россия — Родина, и должно быть понимание, что якут, желающий вернуться в Россию, не то же самое, что эфиоп, стремящийся жить в России», — указал Шишкин.

По мнению эксперта, популистские меры об экзаменах для детей переезжающих иностранцев привели к тому, что 81% из них остался вне системы школьного обучения, из-за чего ими никто не занимается и не пытается встроить в российское общество. В случае Таисии Блаженской закон бумерангом ударил по русским детям.

Шишкин добавил, что русский вопрос не был решен со времен Российской империи — иначе, возможно, не случилось бы революций 1917 года. Глава Совнаркома СССР Вячеслав Молотов также отмечал, что русский вопрос остался нерешенным.

«Не решен он и в Российской Федерации. Напомню, что в предыдущих стратегиях национальной политики русских вообще не было, это не считалось нужным. Это ведет к тому, что русские начинают противопоставляться российскому государству. Вопрос очень серьезный, здесь нельзя просто махать шашкой. Когда мы говорим, что русские — государствообразующий народ, это не значит просто, что русских много. От этого вопроса действительно зависит, быть или не быть России», — заключил Шишкин.

Татьяна и Сергей Блаженские с тремя детьми переехали в Россию из Казахстана в августе 2025 года. Старшая дочь пропустила несколько месяцев учебы из-за бюрократических препонов с экзаменом. Таисия записала видеообращение к чиновникам на русском языке. ИА Регнум активно освещало ситуацию, что помогло решить проблему. Таисия и ее младшая сестра получили гражданство РФ в ускоренном порядке.

Владимир Путин подписал в сентябре указ, освобождающий репатриантов из ряда стран от подтверждения владения русским языком.

ИА Регнум