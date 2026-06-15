Додон предупредил о проблемах в случае объединения Молдавии и Румынии

Он указал, что в регионе сложилась непростая ситуация, учитывая конфликт на Украине.

Попытка президента Молдавии Майи Санду объединить республику с Румынией приведет к дестабилизации всего региона. Об этом заявил 15 июня экс-президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

Он указал, что в регионе сложилась непростая ситуация, учитывая конфликт на Украине.

«Если Майя Санду поставит жесткий вопрос об объединении с Румынией, у нас будут серьезные внутренние проблемы. Гагаузия, Приднестровье, да и в целом более 70% граждан Молдовы против такого сценария», — подчеркнул Додон в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что задачу объединить Румынию с Молдавией могут поставить Санду ее западные кураторы с целью дестабилизировать регион.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что если Молдавия присоединится к Румынии, идентичность молдавского народа будет уничтожена.

31 мая глава МИД Молдавии, вице-премьер Михай Попшой, будучи гражданином Румынии, выступил за объединение с этой страной. Он заявил, что вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным. Министр допустил, что к данному вопросу можно будет вернуться в будущем в случае открытой и значительной поддержки населением двух республик темы объединения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая заявил, что с ужасом слышит и воспринимает информацию о намерении Молдавии стать частью Румынии. На встрече в Минске с председателем Партии социалистов и бывшим лидером Молдавии Игорем Додоном белорусский лидер призвал не допустить уничтожения страны. Он также отметил, что независимость и суверенитет дорого стоят.

Президент Молдавии Майя Санду 12 января заявила, что проголосовала бы за ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией, если бы в стране состоялся референдум по данному вопросу. Ранее она говорила, что в Молдавии пока еще слишком много выступающих против объединения с Румынией.

ИА Регнум