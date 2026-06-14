Украина запросит 20 миллиардов долларов, чтобы заставить Россию «гореть»

Зеленский снова попросит денег на «давление на Россию».

Украина запросит у союзников дополнительные 20 млрд долларов для закрепления временного преимущества на поле боя. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Запрос будет озвучен 18 июня на встрече в формате «Рамштайн», где страны-партнёры координируют военную и финансовую помощь. Ожидается, что каждый из союзников внесёт от 2 до 6 млрд долларов.

Деньги пойдут на ПВО, дроны, боеприпасы, электронную борьбу, дальнобойные системы и закупки напрямую у украинских производителей. Цель - усилить разрушительные удары по России.

Дополнительные 20 млрд приблизят Киев к цели в 60 млрд долларов, которую ранее озвучил генсек НАТО Марк Рютте. Вопрос будет ключевым на саммите альянса в Анкаре в июле, где ожидается присутствие Владимира Зеленского»

Источник - ПУЛ N3