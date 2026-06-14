Зеленский снова попросит денег на «давление на Россию».
Украина запросит у союзников дополнительные 20 млрд долларов для закрепления временного преимущества на поле боя. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
Запрос будет озвучен 18 июня на встрече в формате «Рамштайн», где страны-партнёры координируют военную и финансовую помощь. Ожидается, что каждый из союзников внесёт от 2 до 6 млрд долларов.
Деньги пойдут на ПВО, дроны, боеприпасы, электронную борьбу, дальнобойные системы и закупки напрямую у украинских производителей. Цель - усилить разрушительные удары по России.
Дополнительные 20 млрд приблизят Киев к цели в 60 млрд долларов, которую ранее озвучил генсек НАТО Марк Рютте. Вопрос будет ключевым на саммите альянса в Анкаре в июле, где ожидается присутствие Владимира Зеленского»
Источник - ПУЛ N3