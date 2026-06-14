"Генеральная репетиция": на Западе предупредили о риске пандемии из-за вспышки Эболы

Об этом сообщает Financial Times

Вспышка вируса Эбола в Конго, по мнению аналитиков Financial Times, рискует стать «генеральной репетицией» новой пандемии на фоне ослабления глобальных систем здравоохранения. Ключевой проблемой также называют снижение доверия к научным институтам.

Директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики заявил, что постковидный мир стал гораздо уязвимее из-за враждебного отношения к публичной медицине. «Мы находимся в гораздо худшем положении», — резюмировал эксперт.

Несмотря на то что ученые обладают необходимыми компетенциями для борьбы с эпидемиями, нестабильная международная обстановка нивелирует этот потенциал. Ситуация вызывает серьезные опасения у профессионалов.

Источник - kp.ru