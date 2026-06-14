Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня

Подписание мирного соглашения между США и Ираном запланировано на сегодня, 14 июня, сообщил Трамп.

По его словам, сразу после заключения сделки Ормузский пролив будет открыт для всех.

Сделка предполагает, что Иран не получит ядерное оружие «ни путем покупки, ни путем разработки, ни любым другим способом», написал господин Трамп в соцсети Truth Social. «В подходящее время, когда все успокоится, мы отправимся туда и достанем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными гранитными горами благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам В-2»,— добавил американский президент. Обогащенный уран будет уничтожен в Иране или в США, уточнил он.

По мнению господина Трампа, сейчас отношения США и Ирана лучше, чем при предыдущих американских администрациях. «Мы рассчитываем на сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в долгосрочной перспективе. Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко. Если нет, у нас есть отличная альтернатива, которую, надеюсь, мы больше никогда не будем использовать»,— заявил Дональд Трамп.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил подписание меморандума об урегулировании конфликта с США 14 июня, однако допустил, что это произойдет в ближайшие дни. Заключение соглашения планируется в два этапа: сначала подписание меморандума из 14 пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта, сообщал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Источник - Коммерсант