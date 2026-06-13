Власти Венесуэлы подтвердили смерть лидера наркокартеля Tren de Aragua

Венесуэла подтвердила смерть лидера венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua Нино Герреро в ходе совместной операции с США.

«Произошли столкновения с членами этих преступных структур, в ходе которых был нейтрализован Гектор Рустенфорд Герреро Флорес, известный как "Нино Герреро"»,— указано в заявлении Министерства связи Венесуэлы (цитата по AFP).

Ранее о его ликвидации сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, Южное командование США нанесло смертельный удар по Эктору Растенфорду Герреро Флоресу, известному как Нино Герреро, лидеру наркокартеля Tren de Aragua.

«В самом начале работы моей администрации я выполнил свое обещание внести “Трен де Арагуа“ в список иностранных террористических организаций, депортировать тысячи злобных преступников и объявить войну картелям, которые уже долгое время ведут войну против наших граждан»,— написал Трамп в Truth Social.

Американский президент подверг критике политику бывшего президента Джо Байдена в отношении южной границы, которую тот открыл для «миллионов нелегальных преступников». Трамп пообещал, что власти США продолжат разыскивать других членов наркокартелей.



