В США заявили, что не смогут помочь Украине и Европе с поставками газа

Риддл: США не смогут помочь Украине и Европе с поставками газа на зиму

Соединенные Штаты не способны восполнить нехватку сжиженного природного газа (СПГ) на Украине и в Европе из-за того, что у самой страны нет достаточных его запасов, заявил исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл.

"Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа... На самом деле в США сейчас просто нет никаких избыточных запасов, которые в конечном счете могли бы быть направлены на Украину и в регион", - сказал он в ходе брифинга в ответ на вопрос о том, могут ли Штаты помочь Украине и европейским союзникам избежать энергетического кризиса зимой.

Риддл добавил, что европейские газовые хранилища сейчас заполнены менее чем на половину (42%), при том, что обычно их стараются держать на уровне 90%.

"Мы столкнемся со сценарием, при котором рынок в целом, не только европейский, но и азиатский, столкнется с дефицитом поставок. Мы не сможем восполнить потери в производстве, вызванные кризисом в Персидском заливе", - добавил он.

В начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что в Вашингтоне обеспокоены в связи с предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию.

Источник - РИА Новости