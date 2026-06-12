Иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума с США из 14 пунктов

Иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

Документ состоит из 14 пунктов. Меморандум предполагает прекращение войны, вывод американских войск из региона, снятие санкций и разблокировку активов Ирана в обмен на ядерные уступки.

Проект меморандума включает:

- полное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;

- приверженность США принципу невмешательства во внутренние дела Ирана и уважение суверенитета страны;

полное снятие морской блокады в течение 30 дней;

- возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с учетом договоренностей с Ираном;

- приверженность США выводу войск с граничащих с Ираном территорий;

- приостановка санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к его финансовым ресурсам;

- США и их союзники должны представить план восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд;

- в течение 60 дней должны пройти переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной

- отмены всех санкций, а также резолюций СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ;

- подтверждение приверженности Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия и отказ от производства ядерного оружия;

- обязательство США не увеличивать численность войск в регионе и не вводить новые санкции на время переговоров;

- разблокировка $24 млрд иранских средств в течение 60-дневного периода финальных переговоров, половина суммы должна быть предоставлена Ирану до их начала;

- создание механизма мониторинга для выполнения соглашения;

- утверждение окончательного соглашения резолюцией Совета Безопасности ООН;

условие, что финальные переговоры не начнутся до разморозки половины иранских средств, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады.

Обсуждение ракетной программы Ирана и поддержки групп сопротивления исключено из повестки. В иранском МИДе заявили, что текст пока носит предварительный характер и требует рассмотрения и доработки профильными ведомствами страны.

Официального подтверждения информации о том, что именно такой проект договора рассматривается сторонами, от американской стороны не поступало.

Источник - Коммерсантъ