Британцы стали тратить на еду на 1 млрд долларов меньше - ПРИЧИНА

За последний год траты на продукты жителей Великобритании упали примерно на 780 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов - ред.) из-за роста популярности препаратов для похудения.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Worldpanel by Numerator, которая специализируется на анализе потребительских данных.

Согласно исследованию, домохозяйства, где хотя бы один человек в течение года принимал препараты для похудения на основе агонистов GLP-1, в общей сложности купили на 299 млн единиц продовольственной продукции меньше, чем обычно. Помимо этого, употребляющие препарат отмечали общее снижение чувство голода и сокращения потребления таких продуктов, как шоколад и картофельные чипсы.

Исследование Worldpanel показало: за последние два года популярность лекарств для похудения, таких как Ozempic и Mounjaro, в Великобритании значительно увеличилась. Удельный вес домохозяйств, где хотя бы один член семьи принимал такие лекарства в течение года, вырос с 2.3% в 2024 г. до 6.3% в текущем году.

Bloomberg констатирует: препараты, изначально разрабатываемые для терапии сахарного диабета второго типа, показали высокую эффективность в лечении ожирения и избыточного веса. "То, что раньше считалось специализированным лекарственным средством, всего за несколько лет приобрело широчайшее распространение", - заявила эксперт Worldpanel Шантель Кенно.

Компании и бренды подстраиваются под меняющийся спрос, вызванный желанием потребителей худеть с помощью медицинских препаратов. Например, в этом году сеть J Sainsbury выпустила линейку готовых блюд в уменьшенных порциях с высоким содержанием белка, а Marks & Spencer Group предлагает продукты с повышенной питательной ценностью.