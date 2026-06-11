Развеян миф о простуде из-за использования кондиционера: откуда на самом деле берутся болезни

С наступлением летнего сезона фиксируется резкий рост жалоб на простуду, которую пациенты традиционно связывают с работой кондиционеров.

Однако реальной причиной недомогания обычно становится вирус, проникший в организм заранее, а вовсе не холодный воздух.

Как передает Oxu.Az, об этом "Известиям" рассказал российский врач-терапевт и нутрициолог Олег Абакумов, развеяв три главных мифа.

Самое распространенное заблуждение - то, что простуду вызывает сам холод. Врач напомнил, что ОРВИ провоцируют исключительно вирусы. Охлаждение лишь временно снижает местный иммунитет слизистых оболочек.

"Когда человек с 35-градусной жары заходит в комнату, где установлены 18°C, сосуды носа и глотки рефлекторно сужаются на 10-20 минут. Если в этот момент в дыхательных путях уже есть вирус, ослабленный барьер не успевает его обезвредить", - объяснил терапевт, уточнив, что при отсутствии вируса в организме охлаждение к болезни не приведет.

Во-вторых, люди часто путают респираторную инфекцию и миозит - воспаление мышц из-за локального спазма сосудов, когда от ледяного потока "заклинивает" шею или спину. В таком случае нужны противовоспалительные средства и теплый компресс, а не противовирусные. Чтобы избежать "окна уязвимости" для вирусов, разница температур между улицей и домом не должна превышать 5-7°C, а жалюзи прибора нужно направлять вверх или в сторону.

В-третьих, исследования доказывают обратное: в комфортной прохладе (22-24°C) люди болеют реже. Если в спальне жарче 25°C, ухудшается глубокая фаза сна и снижается активность иммунных клеток. Главное - настроить минимальную скорость вентилятора и убрать кровать из зоны прямого обдува.

"Кондиционер - лишь пусковой крючок, а не первопричина", - отметил врач.

Для безопасной эксплуатации рекомендуется соблюдать простые правила. Первым делом необходимо постепенное охлаждение. Если на улице +32°C, в комнате достаточно выставить +25…+26°C. Не стоит включать технику сразу на минимум.

Кроме того, нужно помнить о чистке фильтров. Каждые 2-3 недели фильтры нужно промывать, иначе прибор превратится в рассадник плесени и аллергенов. Важно и увлажнение воздуха, поскольку кондиционер пересушивает слизистые. Также необходимо каждые 2-3 часа открывать окна на 5-10 минут, поскольку прибор гоняет один и тот же воздух по кругу.

"Правильно настроенный кондиционер защищает от перегрева, улучшает сон и помогает иммунитету. Достаточно соблюдать базовые принципы, и техника станет вашим союзником", - заключил специалист.