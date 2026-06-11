Власти Афганистана заявили об ударе со стороны Пакистана, погибли 13 человек

Власти Афганистана заявили, что армия Пакистана нанесла удары по трем провинциям страны.

Погибли 13 человек, в числе которых 11 детей. Еще 14 человек пострадали.

«Пакистанская армия вновь нарушила воздушное пространство Афганистана и разбомбила дома мирных жителей в провинциях Кунар, Хост и Пактика»,— написал пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид в соцсети X.

Власти Пакистана об ударах по территории Афганистана не сообщали.

Отношения двух стран обострились в 2021 году, когда к власти в Афганистане пришло движение «Талибан». Исламабад обвиняет талибов в том, что движение укрывает боевиков нескольких террористических организаций, которые регулярно совершают атаки против Пакистана. В феврале 2026 года Афганистан в ответ на авиаудары начал военную операцию против Пакистана. По данным ООН, с января по март 2026-го из-за эскалации погибли несколько сотен мирных жителей.

CentralAsia