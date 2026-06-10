Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 45

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7.8 на юге Филиппин возросло с 41 до 45.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По данным Управления гражданской обороны республики, 630 человек получили ранения, 17 числятся пропавшими без вести.

Землетрясение произошло у южного побережья острова Минданао в понедельник утром. Местные власти сообщили о повреждении 2 500 домов, из которых 460 были полностью разрушены. В городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение. Свыше 145 000 жителей филиппинского региона оказались затронуты последствиями стихии.