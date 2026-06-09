Более 60 тысяч жителей Франции вышли на протесты из-за убийства ребенка

Во Франции прошли масштабные протесты из-за убийства девочки педофилом

Более 60 тысяч жителей Франции присоединились к протестным акциям по всей стране в связи с делом о похищении и предполагаемом убийстве 11-летней девочки.

Они прошли во многих городах республики, в том числе в Париже, где около 3 тысяч человек приняли участие в манифестациях.

Дело о пропаже и предполагаемом убийстве Лианны вызвало резонанс во Франции, так как главный подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за сексуального насилия над детьми, но к ответственности не привлекался.

Более 60 тысяч жителей Франции вышли на акции протеста из-за громкого дела о похищении и предполагаемом убийстве педофилом 11-летней девочки, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.



"Во Франции 60,4 тысячи человек вышли на манифестации в рамках 216 митингов, чтобы выразить печаль и гнев после смерти 11-летней девочки", — говорится в публикации.



Акции прошли в понедельник вечером во многих городах. В частности, около трех тысяч человек собрались в Париже. Одна манифестация состоялась перед зданием Министерства юстиции, несмотря на запрет полиции. Вторая прошла перед апелляционным судом.

Дело о пропаже и предполагаемом убийстве 11-летней Лианны вызвало резонанс во Франции. Главный подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции из-за сексуального насилия над детьми, однако к ответственности так и не привлекался. Это вызвало волну негодования среди французов, которые винят в произошедшем всю систему.

РИА Новости