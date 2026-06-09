Трамп допустил заключение США и Ираном сделки в ближайшие две недели

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку в ближайшие две недели.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас ведем переговоры, и они (Иран - ред.) хотят заключить очень хорошую сделку, они готовы дать нам все. Они готовы пойти на отказ от ядерного оружия", - заявил американский лидер во время телеконференции в поддержку сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма.

"Я думаю, мы побеждаем, но победить нужно в ближайшие две недели", - продолжил Трамп. "Это будет полная победа, она произойдет очень скоро, и цены на нефть сразу упадут", - добавил он.

Ранее Трамп неоднократно излагал позицию, согласно которой США и Иран близки к заключению договоренностей об урегулировании конфликта.