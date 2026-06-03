Известия: Электричество становится новой нефтью эпохи ИИ

Электричество становится новой нефтью эпохи ИИ. Что это значит для инвестора

Главное в материале:

• Искусственный интеллект перестает быть исключительно технологической историей. Главным ограничением развития отрасли становятся уже не чипы, а доступ к дешевой энергии.

• Мировое потребление электроэнергии дата-центрами к 2030 году может удвоиться и достичь 945 ТВт·ч - уровня, сопоставимого с энергопотреблением Японии.

• Инвестиционные стратегии крупнейших игроков меняются - они стремятся объединить энергетику и дата-центры в рамках одной модели.

• Среди бенефициаров ИИ-бума - производители энергетического оборудования, систем охлаждения и других элементов инфраструктуры для дата-центров. Устойчивость цепочек поставок этих технологий становится не менее важным фактором, чем доступ к электроэнергии.

• Для России открывается окно возможностей. Развитая энергосистема, холодный климат и близость к азиатским рынкам делают страну потенциальным участником нового инфраструктурного цикла, даже без лидерства в разработке собственных AI-моделей.

Искусственный интеллект запустил на мировом рынке сделок настоящую гонку за контроль над энергетикой, системами передачи данных и вычислительной инфраструктурой. Если еще несколько лет назад крупнейшие технологические компании охотились за стартапами и талантливыми разработчиками, то сегодня они борются за мегаватты и инвестируют сотни миллиардов долларов в строительство дата-центров. Главным ограничением развития ИИ становятся уже не алгоритмы и не чипы, а доступ к дешевому электричеству. Мир входит в новый индустриальный цикл, где киловатт-час постепенно превращается в стратегический ресурс. И тут для России возникает окно возможностей. Как бум искусственного интеллекта может изменить оценку российских активов и где инвестору искать бенефициаров нового цикла - разбирались "Известия".

Электричество - новый черный

Искусственный интеллект уже начал менять мировой энергетический баланс. По данным Международного энергетического агентства, капитальные затраты (capex) крупнейших технологических компаний, значительная часть которых связана с развитием дата-центров и вычислительной инфраструктуры, превысили $400 млрд в 2025 году и могут вырасти еще на 75% в 2026-м. Более того, capex всего пяти технологических гигантов уже превышает глобальные инвестиции в добычу нефти и газа. По прогнозам McKinsey, к 2030 году для удовлетворения глобального спроса на вычислительные мощности центрам обработки данных потребуется почти $7 трлн инвестиций.

И если еще несколько лет назад крупнейшей проблемой отрасли считался дефицит чипов, то сегодня главным ограничением становится доступ к энергии и инфраструктуре, необходимой для обслуживания растущих вычислительных мощностей. В 2025 году энергопотребление дата-центров выросло на 17%, а ИИ-дата-центров - на 50%. Для сравнения - мировой спрос на электроэнергию за тот же год увеличился на 3%. По оценкам МЭА, мировое потребление электроэнергии дата-центрами может удвоиться к 2030 году и достигнуть около 945 тераватт-час, что сопоставимо с показателями, например, всей Японии.

Справка "Известий"

Эксперты отмечают, что выполнение простых текстовых запросов пользователей к ИИ-моделям потребляет меньше электроэнергии, чем просмотр телевизора в тот же промежуток времени. Если бы все традиционные поисковые запросы в интернете были перенаправлены к ИИ, то ежегодное потребление электроэнергии на эти цели составило бы не более 4 тераватт-час. Это менее 1% от текущего энергопотребления мировых дата-центров. Однако более сложные сценарии, включая генерацию изображений и видео, требуют значительно больше вычислительных ресурсов. В результате энергопотребление на один такой запрос вырастает в сотни и даже тысячи раз по сравнению с простыми текстовыми задачами.

С 2020 по 2025 год удельная мощность серверов искусственного интеллекта увеличилась в 11 раз; к 2027 году этот показатель может вырасти еще в четыре раза. К этому моменту один серверный шкаф размером с холодильник сможет потреблять на пике столько же электроэнергии, сколько 65 домохозяйств одновременно.

По сути, технологический сектор начинает конкурировать за инфраструктурные ресурсы с традиционной промышленностью. Особенно это актуально с учетом проектов новых дата-центров, потребляющих не менее 1 ГВт электроэнергии - примерно столько же, сколько вырабатывает ядерный реактор. В энергетику (в том числе атомную) вкладываются Microsoft, Amazon, Google, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), xAI Илона Маска. В результате в выигрыше останутся те игроки, которые получат доступ к дешевой энергии, устойчивым сетям и резервным мощностям.

Для рынков капитала это означает начало нового суперцикла инфраструктурных расходов. Именно поэтому инвесторы в последние годы начали сознательно объединять вычислительные мощности и генерацию в рамках одной стратегии. Так, в мае стало известно об объединении двух американских инвесткомпаний - DigitalBridge, один из крупнейших инвесторов в цифровую инфраструктуру, объявила о покупке ArcLight Capital Partners, специализирующейся на энергетической инфраструктуре. Сделка оценивается в $1 млрд. В 2025 году инвестиционный гигант Blackstone создал совместное предприятие с американской коммунальной компанией PPL для развития энергетической инфраструктуры для дата-центров. В 2024-м одна из крупнейших инвестиционных компаний мира KKR договорилась о партнерстве на сумму $50 млрд с Energy Capital Partners, владеющей энергетическими мощностями в США - инвестиции пойдут в проекты, связанные с центрами обработки данных и электроэнергетикой.

Аналогичные сделки происходят по всему рынку. И это один из самых важных сигналов для инвесторов - искусственный интеллект меняет структуру мирового капитала. Сейчас формируется новый инфраструктурный класс активов: если нефтяной бум породил вертикально интегрированные нефтегазовые корпорации, то ИИ-бум может привести к появлению вертикально интегрированных операторов, контролирующих одновременно и вычислительные мощности, и электроэнергию.

Справка "Известий"

В мае было объявлено о достижении договоренностей по покупке американской компанией NextEra Energy предприятия Dominion Energy. В рамках сделки, оцениваемой почти в $67 млрд долларов, два ведущих энергетических игрока объединятся в гонке за удовлетворение растущего спроса на электричество со стороны ИИ-ЦОДов. В результате будет создана крупнейшая в мире регулируемая электроэнергетическая компания. Стоимость объединенной структуры оценивается в $420 млрд, что сделает ее третьей по величине компанией в энергетическом секторе после Exxon Mobil и Chevron.

NextEra - лидер в области производства возобновляемой энергии в США, а также крупнейшая коммунальная компания в индексе S&P 500 с рыночной капитализацией более $190 млрд.

Dominion - коммунальное предприятие, отвечающее за электроснабжение крупнейшего в мире кластера дата-центров в северной Вирджинии. Ее рыночная капитализация превышает $50 млрд.

ИИ запускает инфраструктурный передел

Рост мощности ИИ-кластеров подталкивает отрасль к поиску новых решений в энергоснабжении. Сегодня крупные дата-центры стали проектировать как самостоятельные энергетические комплексы с собственной генерацией, системами хранения энергии и управления нагрузкой. В США активно продвигают проекты ЦОДов с генерацией на базе газовых турбин. Однако по мере строительства новых объектов спрос на энергетическое оборудование растет быстрее производственных возможностей. Уже отмечается дефицит предложения газовых турбин - в 2025 году объем заказов на них вырос на 70%. Под давлением оказываются и производители трансформаторов, силовой электроники, систем распределения энергии и другого оборудования, необходимого для подключения новых мощностей. Выпуск некоторых из этих технологий зависят от критически важных компонентов, которые поставляют из Китая. Аналогичная ситуация складывается и в сегменте охлаждения. По мере роста спроса на ИИ-инфраструктуру операторы дата-центров вынуждены перестраивать закупочные стратегии и диверсифицировать поставщиков. В результате конкурентным преимуществом становятся не только доступ к энергии, но и устойчивость промышленных цепочек поставок.

По мере роста мощности вычислительных кластеров одной из ключевых статей расходов дата-центров становятся затраты на охлаждение. Один серверный шкаф для задач искусственного интеллекта способен выделять столько же тепла, сколько 30 бытовых газовых котлов. Традиционные системы кондиционирования уже не справляются с такой нагрузкой, поэтому отрасль переходит к жидкостному охлаждению, при котором тепло отводится непосредственно от процессоров с помощью специальных контуров циркуляции жидкости. По оценке Global Market Insights, мировой рынок жидкостного охлаждения для дата-центров вырастет с $4,8 млрд в 2025 году до более чем $27 млрд к 2035 году.

Для инвесторов это означает расширение круга бенефициаров ИИ-бума. Если на первом этапе основную выгоду получили разработчики чипов и операторы облачных платформ, то теперь фокус смещается в пользу компаний, обеспечивающих физическую работу вычислительных мощностей.

Возможности для России и инвесторов

Меняется и сама логика выбора площадок для размещения вычислительной инфраструктуры. Все большее значение приобретает стоимость электроэнергии, климатические условия и доступ к воде. Дело в том, что сами контуры охлаждения во многих случаях работают в замкнутом режиме, однако тепло в итоге нужно отводить за пределы дата-центра. Для этого используются, например, испарительные градирни. Так, по оценкам, крупному серверному комплексу, использующему испарительное охлаждение, могут потребоваться объемы воды, сопоставимые с суточным потреблением Нью-Йорка. Это не только говорит о необходимости многомиллиардных инвестиций в системы водоснабжения, но и превращает доступ к воде в важный фактор при выборе локации для развертывания цифровой инфраструктуры.

Чтобы снизить расходы, операторы центров обработки данных стали интересоваться регионами с прохладным климатом, где можно использовать естественное охлаждение. В результате конкурентное преимущество получают территории с относительно низкими среднегодовыми температурами и одновременно дешевой электроэнергией.

С учетом этого Россия может стать частью новой промышленной ИИ-карты. Северные регионы, Сибирь, Дальний Восток - потенциальные площадки для размещения вычислительных мощностей нового поколения. В России уже формируется инфраструктурная связка между энергетиками, сетями и операторами дата-центров. Генерирующие компании инвестируют в расширение мощностей, сетевые - в модернизацию инфраструктуры, а цифровые игроки наращивают присутствие в сегменте ЦОД. Так, весной 2026 года Ростелеком сообщил о планах строительства дата-центра потребляемой мощностью 100 МВт стоимостью около 100 млрд рублей. Это уже проект индустриального масштаба.

При этом санкции, ограничения на поставки передового оборудования, высокая стоимость капитала и дефицит современных чипов существенно осложняют реализацию масштабных проектов. В связи с этим Россия вряд ли станет глобальным лидером в разработке фундаментальных AI-моделей. Однако для того, чтобы попасть в ряды бенефициаров нового цикла, это не обязательно. Близость Китая - одного из крупнейших мировых рынков искусственного интеллекта, который сталкивается с растущей нагрузкой на энергосистему - может обеспечить российским территориям спрос со стороны инфраструктурных проектов.

При этом большинство отечественных инвесторов по-прежнему рассматривают генерацию, электросети, телеком и дата-центры как отдельные сектора и продолжают искать "новый OpenAI". Однако мировой рынок уже начинает оценивать их как части единой инфраструктурной экосистемы искусственного интеллекта. Если этот тренд сохранится, отношение к традиционным энергетическим активам, которые сегодня рынок зачастую воспринимает как "старую экономику", может измениться - в индустриальных циклах часто выигрывают самые "скучные" компании. Интерес могут вызвать генерирующие предприятия с профицитом мощности, сетевые активы, операторы ЦОДов, телеком-сектор. Особенное внимание привлекают те игроки, которые могут встроиться в азиатский контур спроса.

При этом для принятия инвестиционного решения важны не только финансовые показатели компании, но и физический контроль над инфраструктурой: генерацией, сетями, каналами передачи данных. Также имеют значение ее возможности по подключению крупных потребителей, доступ к финансированию, зависимость проектов от импортного оборудования и регуляторный режим.

Содержащиеся в тексте тезисы являются не инвестиционной рекомендацией, а мнением редакции

Источник - Известия