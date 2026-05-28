Уровень рождаемости в Британии упал до исторического минимума

В Англии и Уэльсе зафиксирован рекордный с 1977 года спад рождаемости.

Эксперты говорят, что страна оказалась на пороге демографического перелома, когда коренное население без учета мигрантов начнет сокращаться.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Управление национальной статистики.

Согласно официальной статистике, в прошлом году число рожденных сократилось на 1.6%, достигнув отметки в 585 396 человек. Это лишь на 14 408 детей больше, чем количество зафиксированных смертей. Для сравнения: годом ранее разница между родившимися и умершими была почти в два раза выше - 26 064 человека.

Проблема падения рождаемости в 2025 году коснулась не только Британии, но и Германии. В апреле сообщалось о самой низкой рождаемости в ФРГ со времен окончания Второй мировой войны. В Германии число новорожденных снижается четвертый год подряд. В 2025 году родилось около 654 300 младенцев, что на 3.4% меньше показателей предыдущего года.