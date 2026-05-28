Житель Чехии выиграл в лотерею рекордную в истории страны сумму

Житель Чехии выиграл в лотерею 120 млн евро - это крупнейшая в истории республики сумма выигрыша.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил новостной портал Idnes.

По билету лотереи Eurojackpot, купленному в Чехии, его обладателю положено 2.911 млрд крон (около 120 млн евро).

Предыдущий рекордный выигрыш в стране был зафиксирован в мае 2015 года. В тот же Eurojackpot житель страны выиграл тогда 2.47 млрд крон (примерно 100 млн евро).

Согласно закону, организатор Eurojackpot обязан перечислить победителю на его банковский счет всю сумму выигрыша в течение 60 дней с момента розыгрыша лотереи, который состоялся во вторник.

Налог в размере 15% от выигрыша поступит в казну государства. Это 437 млн крон (около 18 млн евро).