Крупные страны НАТО отвергли идею выделять 0,25% ВВП для Украины

Поддержали идею те страны, которые уже тратят на поддержку Украины более 0,25% своего ВВП.

Пять крупных стран НАТО - Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада - не поддержали выдвинутое Эстонией предложение обязать страны Североатлантического союза выделять не менее 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО.

По данным издания, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который вынес на обсуждение союзников эстонское предложение, признал, что эта инициатива не будет одобрена на предстоящем саммите НАТО в Анкаре из-за отсутствия поддержки некоторых союзников.

Поддержали идею те страны, которые уже тратят на поддержку Украины более 0,25% своего ВВП. Среди них три страны Балтии, а также Нидерланды, Польша, некоторые страны Северной Европы. Без поддержки таких крупных стран, как Великобритания, Франция, Испания и Италия инициатива, однако, не имеет шансов быть одобренной. The Telegraph отмечает, что Великобритания тратит на поддержку Украины около 0,1% ВВП страны - в абсолютных числах это большая сумма, учитывая объёмы британского ВВП. Однако такие страны, как Франция, Италия, Испания и Канада, несмотря на декларируемую твёрдую поддержку Украины, существенно отстают. "Я бы очень хотел, чтобы больше стран, которые так хорошо отзываются об Украине, также подкрепляли свои слова реальными деньгами", — сказал журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

О позиции США и Германии в статье не говорится. Администрация Дональда Трампа призывает европейских союзников больше тратить на оборону, доведя расходы на неё до 5% ВВП.

Азаттык