Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК

Заявление МИД России в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России

Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей.

Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов.

Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.

В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.



Источник - МИД России