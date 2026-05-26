Знаком с Путиным 26 лет: кто такой китаец Пэн Пай, чью судьбу изменил президент России

26 лет назад в пекинском парке Бэйхай произошла короткая, но судьбоносная встреча. Тогда президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым государственным визитом. В парке Бэйхай, одном из красивейших мест Пекина, российского лидера катали на лодке по озеру. На берегу - десятки гуляющих. Отец усадил 10-летнего сына, Пэн Пая, на каменные перила моста, чтобы мальчику было получше видно.



КАК ПУТИН ПОЗНАКОМИЛСЯ С ПЭН ПАЕМ

- Я увидел множество людей на озере, все очень активно фотографировали. Оказалось, что рядом - Путин, - вспоминает Пэн Пай.

Владимир Владимирович сошел на берег и помахал туристам. А затем прошел сквозь охрану прямо к мальчику. Снял его с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с его семьей.

- Он сказал что-то по-русски, но я тогда не понимал, - признается Пэн Пай. - Но именно эта чудесная встреча заставила меня начать обращать внимание на Россию и понимать ее.

ГДЕ В РОССИИ УЧИЛСЯ ПЭН ПАЙ

Тот эпизод перевернул жизнь юного китайца. Он начал изучать русский язык, культуру. После школы удивил родных и друзей, отправившись из южной провинции Хунань в Москву, в автодорожный институт МАДИ.

- Я вырос в Китае, но очень важная часть моей жизни прошла как раз в России. Можно сказать, что в Москве мой второй дом, - признался Пэн Пай на встрече с российским главой.

В России однокурсники и преподаватели дали ему русское имя «Паша».

- Когда я учился в России, я чувствовал тепло со стороны профессоров и моих сокурсников. Получил немало знаний и убедился, что в России очень серьезный научный подход к образованию, - сказал Пэн Пай.

Получив диплом инженера в 2013 году, он вернулся на родину. Устроился на работу в строительную компанию. Сегодня работает старшим инженером и отвечает за инженерные технологии в муниципальной компании Hunan Construction Investment Sixth Construction Group. Также участвует в реализации масштабных инфраструктурных проектов. Сейчас ему 37 лет. Пай родился 18 июня 1988 года, а на момент встречи с Путиным ему было 11 лет.

ЧТО ПУТИН И ПЭН ПАЙ ПОДАРИЛИ ДРУГ ДРУГУ

Узнав, что президент России собирается в Китай, Пэн Пай записал трогательное видеообращение, которое распространили журналисты. Китаец выразил надежду на новую встречу. И она состоялась.

- Для меня большая неожиданность, что спустя 26 лет я действительно снова смог вас увидеть. Мне кажется, что у меня сейчас состояние, как а фантастическом фильме, - заявил инженер.

А Владимир Путин признался, что пересмотрел кадры той давней встречи в парке.

- Мне очень приятно, что вы потом приняли решение получить образование в России, учились в Москве, — сказал он.

Встреча не обошлась без обмена подарками. Пэн Пай преподнес российскому лидеру изысканный чайный сервиз.

- На крыше чайника, который я подарил президенту Путину, изображена птичка. Когда вы наливаете воду, чайник издает чистый, щебечущий звук, как пение птицы. В традиционной китайской культуре пение птиц имеет очень благоприятное значение, - объяснил Паша.

Путин в ответ также вручил сервиз - «Классика Москвы» Императорского фарфорового завода. Но главным подарком стал президентский автограф на той самой фотографии из парка Бэйхай, сделанной 26 лет назад. Для Пэн Пая этот снимок стал семейной реликвией.

