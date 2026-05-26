Стало известно, кто станет самым нежеланным гостем на переговорах России и Украины

Россия не считает, что Европа может быть посредником в переговорах с Украиной

Ни одна из европейских стран, включая Финляндию, не может выступать в роли переговорщика между Россией и Украиной из-за их прямой вовлеченности в конфликт. Об этом заявил политолог Данила Гуреев в эфире программы «Мнение».

Комментарий эксперта стал реакцией на предложение президента Финляндии Александра Стубба, выразившего готовность представлять Евросоюз на мирных переговорах. По словам Гуреева, подобные инициативы укладываются в «гонку миротворцев», развернувшуюся среди европейских политиков с начала СВО. Однако, как подчеркнул аналитик, Россия не рассматривает Финляндию как подходящую площадку, поскольку Хельсинки являются прямым участником конфликта на стороне Киева.

«Российской Федерации Стубб, мягко скажем, как миротворец неинтересен, потому что это прямой участник конфликта, — заявил Гуреев. — Если миротворческие третьи страны в лице Эмиратов, Ирана или других переговорных процессов нас бы устроили, то Финляндия — не та страна».

Политолог отметил, что подавляющее большинство европейских государств ангажированы и не рассматриваются российскими дипломатами в качестве потенциальных посредников. Даже страны, чье участие в конфликте опосредованно (например, Португалия или Словакия), по его мнению, не обладают необходимым нейтралитетом. Исключение не составляет и Венгрия, несмотря на ее техническую готовность, о которой ранее упоминал президент России.

В качестве приоритетных площадок для организации переговоров Россия, вероятно, будет рассматривать государства Юго-Восточной Азии, Персидского залива и мусульманские страны — ОАЭ, Саудовскую Аравия и Египет. Эти государства, в отличие от европейских, сохранили нейтралитет и не заняли открыто антироссийскую позицию.

Отдельно Гуреев прокомментировал роль Соединенных Штатов. Он признал, что Вашингтон остается серьезной силой, однако эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Использовать США в качестве финальной переговорной площадки уже невозможно, заключил эксперт.

Московский комсомолец