Такие вот переговоры: США нанесли удары по ракетным объектам

Обещанное Трампом мирное соглашение с Ираном остается недостижимым

США нанесли удары по ракетным объектам Ирана и судам, устанавливающим мины, в то время как обещанное Трампом мирное соглашение остается недостижимым. В понедельник участники переговоров из Ирана посетили Катар, где обсуждалась судьба ядерной программы страны и доступ к замороженным активам Тегерана.

Американцы нанесли удары по южному Ирану на фоне семинедельного режима прекращения огня, поскольку обе стороны утратили надежды на скорое заключение мирного соглашения, несмотря на то, что переговорщики из Тегерана начали новые переговоры в Катаре, пишет The Guardian.

Центральное командование США (Centcom) заявило во вторник, что американские войска наносили удары по местам запуска ракет и катерам, пытавшимся установить мины, но подчеркнуло, что удары не указывают на прекращение огня с Ираном.

Американское Центральное командование “продолжает защищать наши силы, проявляя сдержанность во время продолжающегося режима прекращения огня”, сказал капитан ВМС Тим Хокинс, который охарактеризовал эти действия как якобы “оборонительные”.

В Иране новостной сайт Tabnak, который, как полагают, близок к бывшему командиру Корпуса стражей Исламской революции Мохсену Резаи, идентифицировал четырех погибших военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции, которые, по его словам, были убиты в результате американских ударов по судам. Иранское государственное телевидение отдельно сообщило о взрывах в районе Бандар-Аббаса, города на берегу Ормузского пролива, где расположены военный порт и аэропорт двойного назначения. Позже иранское государственное информационное агентство Mehr сообщило, что ситуация “полностью под контролем” и у жителей нет причин для беспокойства.

Это вторые крупные удары, произошедшие за время семинедельного перемирия, - они были нанесены в тот момент, когда Мохаммад Багер Галибаф, спикер парламента Ирана, возглавлял делегацию переговорщиков в Катаре, пишет The Guardian. Местные СМИ сообщили, что среди них также были министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и глава центрального банка Абдолнасер Хеммати.

Присутствие Хеммати породило слухи о том, что переговоры будут сосредоточены на разблокировании замороженных иранских активов, указывает The Guardian. Сообщается, что в рамках сделки, которая в настоящее время обсуждается с США, Вашингтон согласится разморозить некоторые иранские активы, хранящиеся в банках за пределами Ирана, включая Катар.

Трамп столкнулся с критикой со стороны сторонников своей партии в связи с сообщениями о том, что миллиарды долларов в замороженных активах могут быть переданы Тегерану, а один из высокопоставленных республиканцев заявил, что опубликованные детали мирного соглашения кажутся слишком близкими к ядерной сделке 2015 года между администрацией Обамы и Ираном, из которой Трамп вышел во время своего первого президентского срока.

Сообщается, что обсуждаемый меморандум о взаимопонимании предусматривает восстановление Ираном коммерческого судоходства через Ормузский пролив, но не предусматривает переговоров по каким-либо ядерным вопросам. Переговоры по ядерной программе Ирана должны были состояться в течение 30-60 дней после достижения любого соглашения.

Трамп заявил, что его ключевая цель в войне - помешать Ирану разработать ядерное оружие с использованием высокообогащенного урана, и находится под растущим давлением, требуя, чтобы первоначальная сделка содержала обязательство Тегерана избавиться от своих запасов.

Судьба иранских запасов высокообогащенного урана оказалась главным камнем преткновения в различных раундах переговоров между Вашингтоном и Тегераном. На предыдущих раундах переговоров с США Иран заявлял, что готов снизить чистоту своего обогащенного урана, но не допустит передачи его запасов ни США, ни России.

Эксперты заявили, что заявление Трампа в понедельник может означать серьезный компромисс со стороны президента США, поскольку переговоры, похоже, замедлились после всплеска дипломатической активности в минувшие выходные.

Повторное открытие Ормузского пролива стало неотложной задачей для администрации Трампа, которая находится в нескольких месяцах от промежуточных выборов в США и сталкивается с гневом избирателей из-за роста расходов.

Во вторник госсекретарь Марко Рубио заявил, что, несмотря на последние удары США по Ирану, сделка все еще возможна, добавив, что Ормузский пролив откроется “так или иначе”.

“Сегодня в Катаре состоялись некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса. Я думаю, что сейчас много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе”, - сказал Рубио журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию.

Иран заявил, что будущее управление проливом, через который обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, будет зависеть от достижения соглашения между Оманом и Ираном, и что могут быть введены “сборы за навигационные услуги”.

В длинном посте в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут “хорошо”, но предупредил о новых атаках, если они провалятся. Это “будет выгодная сделка для всех или никакой сделки вообще”, написал он.

Иран настаивает на том, что соглашение о прекращении огня в Ливане должно быть включено в меморандум о взаимопонимании, который приведет к открытию Ираном Ормузского пролива.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что усилит удары по поддерживаемому Ираном шиитскому ополчению "Хезболла" в Ливане. Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в середине апреля, но Израиль продолжает наносить авиаудары, которые, по его словам, являются актами самообороны против "Хезболлы", которая не участвовала в перемирии.

