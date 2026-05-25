"Пытались уничтожить". В США сообщили о судьбоносном решении против России

Аналитик Джонсон: планы Запада в отношении России потерпели крах

Планы Запада в отношении России потерпели фиаско, которое создало необходимость поменять стратегию США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

"У США была стратегия, согласно которой они пытались уничтожить Россию с помощью развязанной прокси-войны на Украине. Это помогло бы им получить ресурсы, необходимые для сохранения статуса мирового гегемона. Эта стратегия провалилась", — отметил он.



По словам Джонсона, из-за этой неудачи США придется сменить вектор экспансии.

"Они будут двигаться с севера на юг. У нас складывается глобальная конкуренция, поскольку люди пытаются подстроиться под получение ресурсов, необходимых для сохранения устойчивости. И Россия с Китаем, как мне кажется, продвинулись в этом вопросе гораздо дальше, чем США", — подчеркнул эксперт.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

РИА Новости