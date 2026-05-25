В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II

Пресечена попытка незаконного вывоза культурных ценностей

23 апреля 2026 года на специализированном пограничном таможенном посту "Ташкент-Аэро" имени Ислама Каримова в городе Ташкенте выявлена попытка незаконного вывоза культурных ценностей. В ходе проведения таможенного контроля гражданина Республики Узбекистан, вылетавшего рейсом "Ташкент - Баку", среди его ручной клади были обнаружены 24 золотые монеты, не заявленные в установленном порядке при устном опросе.

В целях определения историко-культурной ценности указанные предметы в установленном порядке были направлены на экспертизу специалистам Управления художественной экспертизы Агентства культурного наследия. Согласно экспертному заключению, данные 24 золотые монеты в соответствии с требованиями Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 марта 1999 года №131, относятся к категории культурных ценностей и обладают исторической значимостью.

Также установлено, что монеты были отчеканены в 1897–1911 годах, а их ориентировочная стоимость составляет 219 миллионов сумов. Специалистами рекомендовано передать вещественные доказательства в Агентство драгоценных металлов при Центральном банке Республики Узбекистан.

Для сведения: в соответствии со статьей 8 Закона Республики Узбекистан "О вывозе и ввозе культурных ценностей" вывоз указанных культурных ценностей за пределы Республики Узбекистан запрещается.

Справка о золотых монетах Николая II

Что это за монеты?

Это золотые монеты регулярного чекана Российской империи, выпускавшиеся в ходе денежной реформы министра финансов Сергея Витте, которая ввела в стране золотой стандарт. Наиболее распространенными были номиналы в 5 рублей (весом 4,3 грамма) и 10 рублей (весом 8,6 грамма), изготовленные из золота 900-й пробы. На аверсе монет изображен профиль императора Николая II, на реверсе - малый государственный герб (двуглавый орел).

В какие годы они чеканились и в каких объемах?

- Николаевский период (1897–1911 гг.): Период регулярного массового производства на Санкт-Петербургском монетном дворе. Общий объем чеканки за это время был колоссальным и составил более 160 миллионов экземпляров пятирублевых монет и более 60 миллионов десятирублевых (червонцев).

- Советский период (1923–1926 гг.): Период официального возобновления чеканки монет николаевского образца на Ленинградском монетном дворе. Монеты выпускались со старыми дореволюционными датами (в основном "1898" и "1911") для нужд внешней торговли и расчетов на внутреннем рынке. Объемы этого выпуска составили около 6–7 миллионов экземпляров. Это примерно в 7–10 раз меньше совокупного объема, выпущенного при самом Николае II, но сопоставимо с тиражами отдельных дореволюционных лет.

Период официального хождения на территории современного Узбекистана:

- 1897–1914 годы: Период полноправного и свободного обращения. Поскольку в это время территория современного Узбекистана являлась частью Российской империи (в виде Туркестанского генерал-губернаторства и зависимых протекторатов - Бухарского эмирата и Хивинского ханства), данные монеты служили законным средством платежа в регионе. Они массово использовались местным населением для крупных торговых сделок, уплаты налогов и в качестве надежного средства накопления.

- 1914–1917 годы: Свободное хождение золота в розничном обороте прекратилось по всей стране в связи с началом Первой мировой войны, когда правительство приостановило обязательный размен бумажных денег на золотую монету. При этом монеты сохраняли статус легального расчетного средства для крупных оптовых и межгосударственных операций, в том числе в период, когда регион являлся частью Российской республики (март - ноябрь 1917 г.).

- 1923–1926 годы: Фактическое возвращение монет в официальный экономический оборот Средней Азии. В период НЭПа, когда земли вошли в состав СССР (сначала как Туркестанская АССР, а с 1924–1925 гг. - как Узбекская ССР), советская власть использовала золотые монеты для гарантированного выкупа стратегического сырья (прежде всего хлопка и каракуля) у местного населения и купцов, которые неохотно принимали бумажные деньги.

Статус советской дочеканки:

Факт выпуска монет николаевского образца в 1920-х годах долгое время не афишировался по идеологическим причинам. Однако после рассекречивания отчетов Гознака и Наркомфина СССР эта информация была обнародована. Сегодня в мировом нумизматическом сообществе этот исторический факт признан официальным и никем не опровергнут.

Рядовые советские выпуски стоят на уровне обычного царского золота, однако среди них встречаются уникальные нумизматические гибриды, чья стоимость из-за чрезвычайной редкости возрастает в несколько раз.

Независимо от того, были ли конкретные монеты изготовлены на монетном дворе в царском Петербурге (до 1911 года) или в советском Ленинграде (в 1923–1926 годах), их возраст в любом случае составляет не менее 100 лет.

Для таможенного законодательства Республики Узбекистан этого критерия более чем достаточно: согласно закону "О вывозе и ввозе культурных ценностей", жесткие ограничения наступают для предметов старше 50 лет.

Источник - Агентство по культурному наследию Узбекистана