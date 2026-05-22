Лидеры РФ и КНР подписали Декларацию о становлении многополярного мира

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместную Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношениях нового типа.

Церемония подписания состоялась в Пекине после переговоров двух лидеров. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее охарактеризовал декларацию как концептуальную, подчеркивая ее важность для внешней политики обеих стран.

Лидеры подписали два ключевых документа: наряду с декларацией это совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. В целом же в рамках визита было подписано 20 документов, включая межправительственные и коммерческие соглашения, касающиеся сотрудничества в таких областях, как атомная энергетика, промышленность, торговля и других.