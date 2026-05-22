Сильное землетрясение в Турции: жители Элазыга в панике выбежали на улицы - ВИДЕО

Сильное землетрясение, произошедшее в турецкой провинции Малатья, ощущалось и в провинции Элазыг.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haber Global, после подземных толчков многие жители Элазыга в панике выбежали из домов и офисов на улицу.

В районе Батталгази в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5.6.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на информацию, распространенную Управлением по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD).

Эпицентр залегал на глубине 7 км. Подземные толчки ощущались и в соседних районах.

Сведений о разрушениях и жертвах не поступало.