Сильное землетрясение в Турции: жители Элазыга в панике выбежали на улицы - ВИДЕО

Сильное землетрясение, произошедшее в турецкой провинции Малатья, ощущалось и в провинции Элазыг.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haber Global, после подземных толчков многие жители Элазыга в панике выбежали из домов и офисов на улицу.
В районе Батталгази в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5.6.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на информацию, распространенную Управлением по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD).
Эпицентр залегал на глубине 7 км. Подземные толчки ощущались и в соседних районах.
Сведений о разрушениях и жертвах не поступало.