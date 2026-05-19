Трамп и Путин договорились: США отводят войска от российской границы

Тенденция оформилась вполне отчетливо: американцы сворачивают инфраструктуру своего военного присутствия в Европе.

Соединенные Штаты остановили ротацию своего бронетанкового батальона в Литве. Отменена отправка американской бронетанковой бригады в Польшу. Также Белый дом проигнорировал настойчивые просьбы поляков не выводить американские войска в Германии вообще из Европы, а перебросить их в Польшу — поближе к российской границе.

По форме и по сути решения Вашингтона — это выполнение требования Кремля от конца 2021 года об отводе вооруженных сил НАТО из граничащих с Россией стран, после отказа (со стороны Запада) от которого началась специальная военная операция на Украине. И европейцев гложут страшные подозрения, что новые веяния в европейской политике США — это результат тайных договоренностей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.



Тенденция оформилась вполне отчетливо: американцы сворачивают инфраструктуру своего военного присутствия в Европе. Сперва Пентагон объявил о выводе из Германии пяти тысяч американских военных. Это только первая партия: президент Трамп заявил, что будут выводить еще.

Затем в Вашингтоне отказались от размещения в той же Германии ракет Tomahawk. Это решение особенно шокировало Европу: обещанные еще Байденом "Томагавки" считались единственным европейским противовесом российским ракетам. Своих альтернативных ракетных систем у ЕС пока нет, и вожделенную войну с Россией в таких условиях планировать затруднительно.

Западные СМИ поспешили примитивно объяснить действия Соединенных Штатов личными особенностями президента Трампа: в частности, его обидой на канцлера Германии Фридриха Мерца, который не поддержал войну в Иране. Как и большинство европейских стран. Дескать, Трамп теперь мстит Германии и всей Европе.



Однако политика США распространилась и на восточноевропейские страны, которые во время боевых действий на Ближнем Востоке старались показывать себя заокеанскому сюзерену паиньками, чтобы не лишиться американского зонтика безопасности. Польша лишь грустно посетовала, что война в Иране привела к отмене санкций на российскую нефть, а так вела себя тише воды ниже травы. Литва и вовсе поддержала агрессию Соединенных Штатов и Израиля, выразила готовность отправить в Иран литовских солдат и предоставить американским истребителям свою территорию для боевых вылетов.

И чем такая тактика для них закончилась? На днях официальный Вильнюс объявил, что США приостанавливают ротацию своего бронетанкового батальона в Литве.

РИА Новости