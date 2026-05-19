В Польше обиделись на Украину из-за "Евровидения"

Бохеньский призвал пересмотреть отношения Польши с Украиной после "Евровидения"

Варшава должна пересмотреть отношения с Киевом после подведения итогов музыкального конкурса "Евровидение", заявил вице-председатель польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский.

"Если наша певица получает максимальное количество баллов от немцев за свою песню, <…>, а потом вдруг оказывается, что она получает ноль баллов от Украины и Израиля, то, на мой взгляд, это повод пересмотреть взаимоотношения между странами", — сказал он в эфире радиостанции RMF24.

По словам политика, после оглашения результатов "Евровидения-2026" Варшава "должна задуматься, поскольку случайностей не бывает".

Россия не участвует в "Евровидении" с 2022-го, тем не менее за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008-м одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан.

В декабре 2025 года Европейский вещательный союз (EBU) принял решение в пользу допуска Израиля к участию в конкурсе. Затем Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в "Евровидении" в 2026-м из-за Израиля.



РИА Новости