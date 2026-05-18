Сенат отказался выделять деньги на план Трампа по обновлению Белого дома

Сенат США не одобрил законопроект, предусматривающий выделение 1 млрд долларов на новые меры безопасности для президента в рамках проекта "модернизации Восточного крыла" Белого дома.

"Республиканцы пытались заставить налогоплательщиков оплатить счета за бальный зал [президента США Дональда] Трампа стоимостью в миллиард долларов. Демократы в Сенате дали отпор - и провалили их первую попытку", - заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Инициатором законопроекта стал комитет по юридическим делам Сената. В рамках закона предполагается выделение 1 млрд долларов на обеспечение мер безопасности первого лица и другие меры защиты, а не на само строительство бального зала в восточном крыле Белого дома.

Директор Секретной службы США Шон Карран заявлял, что в случае одобрения выделения средств 220 млн долларов пойдут на "укрепление" бального зала, в том числе на установку пуленепробиваемых стекол, а также систем обнаружения дронов и отравляющих веществ.

Еще 180 млн долларов пойдут на строительство нового пункта досмотра посетителей Белого дома, 175 млн долларов - на обучение агентов Секретной службы и усиление "охраны лиц, находящихся под защитой", 150 млн долларов - на противодействие биологическому оружию и вторжению в воздушное пространство, 100 млн долларов - на обеспечение безопасности во время крупных национальных мероприятий.

Как рассказал лидер республиканцев в Сенате Джон Тун законопроект был отправлен на доработку.

О желании построить бальный зал в Белом доме Трамп заявил в феврале 2025 года. Бальный зал построят в восточном крыле за счет собственных средств президента США и пожертвований частных лиц и компаний, стоимость проекта оценили в 300 млн долларов.

Реконструкция Восточного крыла Белого дома началась в 2025 году. В октябре крыло снесли. Строительство, как утверждал американский лидер, финансируется частными донорами. В конце марта этого года суд постановил приостановить строительство зала из-за иска Национального фонда сохранения исторического наследия. Строительство было возобновлено в апреле 2026 года.