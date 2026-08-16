В Иране заявили о подготовке нового оружия на случай повторного нападения США

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны страны нанесла превентивный удар по Ирану.

Иран подготовил для США "неожиданные варианты" в случае повторного нападения на исламскую республику, включая новую технику и оружие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на IRNA, об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

"Если [США] снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами. Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы", - сообщил Акраминия в интервью агентству.

Если конфликт затронет эти новые сферы, то Тегерану удастся "застать врага врасплох", поскольку Вашингтон не сможет предвидеть такого развития событий, утверждает представитель иранской армии.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны страны нанесла превентивный удар по Ирану. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Название операции - "Рычание льва". Обе страны закрыли свое воздушное пространство. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты также принимают участие в военной операции против Ирана. Как сообщил Пентагон, операция США против Ирана получила название "Эпическая ярость". В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Исламской Республики. Иран, в свою очередь, запустил десятки баллистических ракет по Израилю.

Также Иран нанес беспилотниками и ракетами удары по американским базам по всему Ближнему Востоку - в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Ираке, Саудовской Аравии и Иордании. Воздушное пространство всех этих стран, а также Израиля и Турции остается закрытым. Исламская Республика назвала свою операцию "Правдивое обещание 4". С начала полномасштабных военных действий на Ближнем Востоке погибли более 1300 человек. Подавляющее число жертв пришлось на Иран, среди погибших также жители Бахрейна, Израиля, Кувейта, Ливана, ОАЭ и несколько американских военнослужащих.

Как сообщило 1 марта государственное телевидение Исламской Республики, верховный лидер Али Хаменеи погиб. Также подтверждена гибель ряда высокопоставленных военных чиновников Ирана, в том числе советника аятоллы Али Шамхани, командующего КСИР Мохаммада Пакпура и министра обороны Азиза Насирзаде.

Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

8 апреля 2026 года при посредничестве Пакистана США и Иран согласились на прекращение огня на 14 дней.