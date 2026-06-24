Сенат США позволил Трампу продолжать войну против Ирана

Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях президента страны Дональда Трампа, которая была призвана заблокировать проведение военной кампании против Ирана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Politico.

Инициатива Демократической партии, направленная на ограничение военных полномочий Трампа в Иране, провалилась в третий раз - на этот раз с результатом 53 голоса против 47.

Сенатор-демократ Кори Букер из Нью-Джерси внес резолюцию, обязывающую президента США вывести американские войска из Ближнего Востока. Документ предусматривает исключение лишь в случае официального объявления войны или получения соответствующего разрешения от конгресса, которого пока нет.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны страны нанесла превентивный удар по Ирану. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Название операции - "Рычание льва". Обе страны закрыли свое воздушное пространство. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты также принимают участие в военной операции против Ирана. Как сообщил Пентагон, операция США против Ирана получила название "Эпическая ярость". В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Исламской Республики. Иран, в свою очередь, запустил десятки баллистических ракет по Израилю.

Также Иран нанес беспилотниками и ракетами удары по американским базам по всему Ближнему Востоку - в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Ираке, Саудовской Аравии и Иордании. Воздушное пространство всех этих стран, а также Израиля и Турции остается закрытым. Исламская Республика назвала свою операцию "Правдивое обещание 4". С начала полномасштабных военных действий на Ближнем Востоке погибли более 1300 человек. Подавляющее число жертв пришлось на Иран, среди погибших также жители Бахрейна, Израиля, Кувейта, Ливана, ОАЭ и несколько американских военнослужащих.

Как сообщило 1 марта государственное телевидение Исламской Республики, верховный лидер Али Хаменеи погиб. Также подтверждена гибель ряда высокопоставленных военных чиновников Ирана, в том числе советника аятоллы Али Шамхани, командующего КСИР Мохаммада Пакпура и министра обороны Азиза Насирзаде.