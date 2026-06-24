Организаторов концерта BTS заподозрили в политической агитации

Пауза в творческой активности исполнителей была связана с прохождением срочной службы в рядах Вооруженных сил Республики Корея.

Мэрия Сеула в преддверии концерта южнокорейской группы BTS решила подсветить столичные достопримечательности в красном цвете, что вызвало критику и обвинения в попытке политической агитации.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Yonhap.

Красный цвет в политической культуре Республики Корея ассоциируется с консервативной партией "Гражданская сила", которая сейчас находится в оппозиции. Синий цвет традиционно использует либеральный лагерь - Демократическая партия "Тобуро". В то же время фиолетовый цвет считается символом группы BTS. Мэр Сеула О Се Хун представляет "Гражданскую силу". В июне в Республике Корея ожидаются выборы на региональном уровне.

"Красный был выбран, чтобы подчеркнуть ключевые визуальные отличия альбома "Ариран". Правительство Сеула использует этот цвет по нашей просьбе", - объяснили ситуацию в лейбле группы Hybe. Они призвали не искать политической подоплеки в музыкальном событии. 20 марта группа выпустит первый с 2022 года альбом, а 21 марта состоится бесплатный концерт в центре Сеула, на котором ожидается до 260 тыс. зрителей. Пауза в творческой активности исполнителей была связана с прохождением срочной службы в рядах Вооруженных сил Республики Корея.

Похожий скандал возник в Южной Корее в 2025 году в преддверии президентских выборов. Тогда южнокорейская певица из группы Aespa незадолго до голосования опубликовала фотографию, на которой позировала в куртке с крупной красной цифрой 2. Часть южнокорейцев восприняла это как намек на кандидата от "Гражданской силы", который в бюллетене был под вторым номером.