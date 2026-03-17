Коллективная безопасность в Центральной Азии: альтернатив ОДКБ не просматривается, - Марат Нургожаев

На днях в казахстанской прессе вышла статья с интригующим заголовком "Казахстан присоединяется к еще одному международному соглашению: сколько это будет стоить". Памятуя о рьяной готовности Астаны вступить в "элитарный клуб" Трампа "Совет мира" со вступительным добровольным взносом в размере 1 млрд долларов, простой обыватель должен теряться в догадках, о каком новом соглашении идет речь?

А дело в том, что казахстанский сенат одобрил закон "О ратификации Соглашения о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств". В рамках данного механизма помощь будет предоставляться на добровольной основе по запросу пострадавшего государства, а решения о поддержке третьих стран – приниматься консенсусом участников. Исходя из заявления депутата Андрея Лукина, финансирование деятельности ОТГ сформируется из ежегодных обязательных взносов государств-участников. "До принятия отдельного соглашения о бюджете каждая страна будет платить символический взнос в размере 50 тыс. долларов в год. Расходы сверх этой суммы в первые два года возьмет на себя Турция", – отметил депутат.

Чуть позже в кулуарах сената Андрей Лукин пояснил, что собранные деньги направят на содержание секретариата, проведение мероприятий по обучению и совместные учения. По его словам, "обучение в первую очередь будет осуществляться на цифровых платформах. Но не забывайте о том, что для этих целей необходимы механические, практические учения и обучающие семинары как на практике, так и, естественно, в дистанционном формате. Кроме того, будет подготовлена соответствующая база для обучения спасателей из стран тюркских государств".

Напомним, что вышеназванный документ был подписан Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией на заседании ОТГ в Бишкеке 6 ноября 2024 года на 11-м саммите глав государств Организации тюркских государств. Он предусматривает создание совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации в странах-членах (Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан) и наблюдателях (Венгрия, Туркменистан, Северный Кипр).

По соглашению будет создана международная организация с собственной правосубъектностью, задачей которой станет координация помощи при катастрофах и укрепление сотрудничества между тюркскими государствами.

Организационную структуру составляют совет министров как высший орган и секретариат, штаб-квартира которого разместится в Стамбуле, а генеральный секретарь назначается на трехлетний срок по ротационному принципу. В ключевые функции механизма входят: оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации; спасение людей и имущества; оказание медицинской и гуманитарной помощи; разработку единых стандартов подготовки спасателей; проведение совместных учений.

Правда, по последней позиции в части проведения совместных учений провластные эксперты успокаивают, что, здесь, мол, речь не идет о коллективном договоре, связанном с безопасностью, по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора – основополагающего документа НАТО, закрепляющей принцип коллективной защиты, согласно которому военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса.

Помимо этого, специалисты полагают, что в рамках ОТГ не предусмотрен коллективный договор, схожий со статьей 4 Договора о коллективной безопасности, предусматривающей, что если одно из государств-участников (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия против всех государств-участников настоящего договора. В случае совершения агрессии на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

В данном контексте напомним ключевые случаи обращения членов ОДКБ за помощью к организации.

В 1996 и 1998-2000 годах государства ОДКБ обеспечивали военно-техническую помощь и политическое содействие по линии министерств иностранных дел Узбекистану и Кыргызстану в связи с развитием событий в Афганистане в непосредственной близости к границам центральноазиатских государств.

В июне 2010 года президент Кыргызстана Роза Отумбаева обратилась к ОДКБ из-за обострения внутриполитической ситуации, вызванного межэтническим конфликтом между кыргызами и узбеками на юге республики, и попросила ввести на ее территорию части Коллективных сил оперативного реагирования. Однако организация не стала применять военные силы, так как конфликт являлся внутренним делом страны. Но при этом Бишкеку была оказана помощь в организации поисков зачинщиков беспорядков, координации сотрудничества по пресечению деятельности террористических групп и направлены спецсредства нелетального действия, спецтехника, транспорт, вертолеты и др. А на российскую авиабазу Кант был доставлен усиленный батальон 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России.

7 июля 2021 года Душанбе обратился к ОДКБ с просьбой помочь в усилении охраны на границе с Афганистаном, территория которого практически полностью перешла под контроль движения "Талибан". 16 августа 2021 года генсек ОДКБ сообщил, что организация примет все необходимые коллективные меры в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистану по решению глав государств Совета коллективной безопасности. В сентябре того же года страны ОДКБ приняли решение о подготовке программы по укреплению таджикско-афганской границы.

5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам стран ОДКБ с просьбой о помощи стране, где 2 января начались массовые беспорядки, объективно расценив происходящее как акт внешней агрессии и возложив вину за события на террористические банды, прошедшие подготовку за рубежом. 6 января Совет коллективной безопасности принял решение направить в страну на ограниченный период времени Коллективные миротворческие силы организации для стабилизации и нормализации обстановки ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстану, вызванные в том числе вмешательством извне в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности 6-8 января КМС в составе подразделений вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана были переправлены в Казахстан. 9 января миротворцы завершили развертывание в стране и приступили к выполнению поставленных задач.

Таким образом, исходя из представленных эпизодов, совершенно ясно, что целью ОДКБ является отражение угроз безопасности и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств членов без вмешательства в их внутренние дела. Причем военно-политические отношения между государствами-участниками организации носят приоритетный характер по сравнению с военными связями и контактами с третьими странами, поэтому военные базы государств, не входящих в организацию, размещаются на территориях членов ОДКБ только с согласия всех партнеров по блоку.

И хотя новый механизм гражданской защиты Организации тюркских государств вроде бы не предусматривает упомянутые выше принципы коллективной защиты ОДКБ или Североатлантического договора от военной агрессии, странам ЦА – членам ОТГ следует быть настороже. Так, агрессивная политика Азербайджана в отношении Ирана способна втянуть тот же Казахстан в вооруженный конфликт против Исламской Республики. Да и Анкара не теряет надежды сформировать армию Великого Турана или тюркское (турецкое) НАТО.

Помнится, осенью прошлого года Ильхам Алиев с подачи Турции в своем выступлении на саммите Совета глав лидеров Организации тюркских государств предложил провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ. Он громко заявил, что "на фоне современных геополитических вызовов и угроз безопасности, особенно в условиях нарушения норм и принципов международного права, крайне важно, чтобы тюркские государства выступали как единый центр силы".

В свою очередь, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубапычбек Омуралиев опроверг планы создания военного блока на базе объединения, но при этом признал, что вопросы безопасности являлись ключевыми в рамках прошедшего в Габале саммита. А председатель комитета милли меджлиса Азербайджана по обороне Арзу Нагиев и вовсе рассекретил стратегические планы сделать армии государств-членов ОТГ совместимыми на тактическом и стратегическом уровне, отметив, что "объединение в этом процессе таких стран, как Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, создаст основу для формирования концепции единой силы тюркского мира"...

Резюмируя вышеизложенное, остается надеяться на здравомыслие руководства центральноазиатских государств, поставивших себя в положение выбора механизмов коллективной безопасности в регионе между ОДКБ и ОТГ.

Источник - Ритм Евразии