Трамп позвонил Путину. Комментарий Юрия Ушакова по итогам разговора президентов

Ю.Ушаков: Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США.

Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки. Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

Сразу скажу, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз – в конце декабря 2025 года. И сегодняшний разговор, кстати, длился около часа. Президент США отметил, что, как договаривались ранее, такое общение должно, конечно, осуществляться на регулярной основе, и оба лидера сказали, что к этому готовы.

Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с Президентом Ирана [Масудом] Пезешкианом, руководителями ряда других стран.

В свою очередь, Президент США дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями.

Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.

С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично.

Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта.

Президенты затронули также вопрос о Венесуэле, прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти.

В целом повторю, что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

Источник - Кремль. Новости