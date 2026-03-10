В Венгрии тяжелая ситуация: Орбан созвал экстренное заседание правительства

Руководитель правительства сообщил, что выступил с таким предложением в связи с угрозой резкого роста цен на нефть и газ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером 9 марта проведет чрезвычайное заседание правительства из-за тяжелой ситуации со снабжением страны энергоресурсами.

Как передает Oxu.Az, об этом политик заявил в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом немедленно отказаться от санкций ЕС против российской энергетики. Руководитель правительства сообщил, что выступил с таким предложением в связи с угрозой резкого роста цен на нефть и газ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе. Сегодня я выдвинул эту инициативу в письме председателю Еврокомиссии госпоже фон дер Ляйен", - сказал Орбан.

Он отметил, что опасность роста цен на энергоносители в Европе возникла не только из-за военных действий на Ближнем Востоке, но и в результате прекращения Украиной транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". "Нефтяная блокада, введенная Владимиром Зеленским, представляет самую серьезную угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего Евросоюза", - подчеркнул премьер.

По его мнению, в этой ситуации необходимо не только добиваться отмены запрета на поставки российских нефти и газа в страны ЕС, но и "предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до неприемлемого уровня внутри страны". "С этой целью я назначил на сегодня внеочередное заседание правительства", - сообщил Орбан.