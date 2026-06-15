Ливан выразил готовность возобновить переговоры с Израилем

Он осудил "тех, кто стремится втянуть Ливан в региональный конфликт, игнорируя волю большинства его граждан, уставших от войн и их последствий".

Ливан выразил готовность вступить в переговоры с Израилем с целью прекращения атак на территорию республики, жертвами которых с 2 марта стали свыше 400 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун.

"Мы подтверждаем готовность Ливана возобновить переговоры [с Израилем] и обсудить необходимые меры безопасности для прекращения этой опасной эскалации", - подчеркнул глава республики, слова которого приводит президентская пресс-служба.

Он осудил "тех, кто стремится втянуть Ливан в региональный конфликт, игнорируя волю большинства его граждан, уставших от войн и их последствий".