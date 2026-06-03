Житель Бухары присвоил более $13 тысяч благотворительных пожертвований

По данным следствия, молодой человек скачивал в Instagram видеоролики с просьбами о помощи больным детям.



Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий ГУВД Ташкентской области задержали 21-летнего жителя Бухарской области, который использовал социальные сети для реализации мошеннической схемы.

По данным следствия, молодой человек скачивал в Instagram видеоролики с просьбами о помощи больным детям. С помощью монтажа он подменял оригинальные банковские реквизиты своими данными. В результате денежные средства, которые неравнодушные граждане перечисляли на лечение, поступали на банковскую карту, оформленную на имя матери подозреваемого.

Предварительное расследование установило, что в период с октября 2025 года до момента задержания на счёт поступило около 2 тысяч транзакций. Общая сумма присвоенных средств составила 161 миллион сумов (13 155 долларов). Эти деньги подозреваемый тратил на личные нужды.

В отношении парня возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 168 («Мошенничество, совершенное с использованием информационных технологий») Уголовного кодекса Узбекистана.

Азаттык