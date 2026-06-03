Зеленский провел разговор с Трампом и его спецпосланниками

По его словам, на звонке также присутствовали спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

По его словам, на звонке также присутствовали спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

"Мы обсудили вопросы, над которыми наши представители будут работать завтра в Женеве на двусторонней встрече, а также подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта. Мы рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность действий. Только так можно решить все сложные и деликатные вопросы и наконец закончить войну", – написал он.

Перед этим о разговоре со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

Ранее Зеленский сообщил, что в четверг, 26 февраля, украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым встретится в Женеве только с представителями США – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Трехсторонняя встреча с Россией запланирована на начало марта. Ранее стороны говорили о том, что она могла бы пройти уже в конце февраля, но точные даты не назывались.

24 февраля, в обращении к украинскому народу по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, Зеленский заявил важность визита Трампа в Украину, чтобы у него появилось понимание, Кремль "играет" с США, изображая переговорный процесс. В тот же день российские власти вновь обвинили Украину в стремлении обзавестись ядерным оружием.

В интервью Financial Times Зеленский повторял, что Путину нельзя доверять, и настаивал, вывод украинских войск из Донбасса вряд ли станет завершением войны. Он добавил, что администрация Трампа оказывает на Киев более сильное давление с целью добиться согласия на мирное соглашение, нежели на Москву.

Азаттык