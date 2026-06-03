На юге Франции зафиксирована рекордная жара

В последующие дни в большинстве регионов аномальное тепло будет продолжаться, в Париже будет около 20°C.

Во Франции последние дни зимы обозначились аномально теплой погодой, на крайнем юге местами столбик термометра приблизился к 30°C.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BFMTV.

Во Франции в последние дни на значительной части территории установилась аномально теплая погода с почти летними температурными показателями, которые достигли пика в среду 25 февраля. По территории страны зарегистрировали 130 месячных температурных рекордов.

Так, в относительно северном Орлеане днем зафиксировали 22.4 градусов по Цельсию, более чем на 13 градусов выше нормы для этого времени года. В Нормандии было около 23 градуса тепла, в столичном регионе - также около 23 градусов.

В Шамони у подножия Монблана на высоте более 1 000 м зарегистрировали рекордные 21.1 по Цельсию. В департаменте Атлантические Пиренеи, что под границей с Испанией, в ряде населенных пунктов зарегистрировали 28-28.7 градусов.

В метеорологическом агентстве Météo France отмечают, что подобные показатели соответствуют нормам мая.

В последующие дни в большинстве регионов аномальное тепло будет продолжаться, в Париже будет около 20°C.

Январь-февраль 2026 года ознаменовались для Франции рекордным периодом осадков - дожди шли ежедневно 40 дней подряд. Интенсивные осадки привели к значительным подтоплениям во многих районах на западе и юго-западе страны.