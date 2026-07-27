Мусорный оползень на Филиппинах унес жизни восьми человек

Операции пока не прекращаются. Большинство пострадавших - сотрудники полигона, рядом с которым также находились самодельные жилые постройки.

На Филиппинах продолжаются поиски людей после схода огромной мусорной лавины на территории полигона в городе Себу. Об этом сообщает в BILD.

По последним данным, погибли не менее восьми человек, еще как минимум 28 числятся пропавшими без вести. Спасатели работают уже вторые сутки, но надежда найти выживших сокращается с каждым часом.

Мэр Себу Нестор Арчивал заявил, что операции пока не прекращаются. Большинство пострадавших - сотрудники полигона, рядом с которым также находились самодельные жилые постройки.

По меньшей мере одному человеку удалось выжить. 31-летний офисный работник Джейлорд Антигуа оказался в административном здании, когда масса отходов сошла вниз и накрыла территорию. Он сумел выбраться самостоятельно.

«Я увидел свет и быстро пополз к нему, потому что боялся, что последуют новые обвалы. Это было травматично. Я думал, что это конец, поэтому сейчас считаю, что у меня вторая жизнь», - рассказал Антигуа в разговоре с Associated Press.

Причины катастрофы официально пока не названы. По предварительным оценкам, сход мусорной лавины мог быть спровоцирован продолжительными ливнями: из-за дождей почва на полигоне размокла, и многометровый слой отходов потерял устойчивость.

Источник: Кабар