Французский футболист погиб при попытке сделать селфи

Случай произошел 5 января на острове Самуи, где 22-летний спортсмен отдыхал с невестой.

Французский футболист Алексис Вергос погиб в Таиланде, сорвавшись с высоты во время селфи у водопада. Об этом сообщает агентство Лента.ру со ссылкой на радиостанцию RTL.

Случай произошел 5 января на острове Самуи, где 22-летний спортсмен отдыхал с невестой. Вергос поскользнулся на скользких камнях и упал в воду, ударившись головой о камни. От полученной травмы, как показала экспертиза, он скончался на месте. Спасатели извлекли тело из расщелины, несмотря на сильное течение. Девушка футболиста сумела выжить, зацепившись за ветку дерева.

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Французский клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого был Вергос, подтвердил смерть игрока и выразил соболезнования отцу и тренеру Тьерри Вергосу, а также другим членам его семьи. Два сезона назад игрок выступал за взрослую команду клуба.

Источник: Кабар