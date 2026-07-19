Делси Родригес принесла присягу как и. о. президента Венесуэлы

Церемонию провел Хорхе Родригес - спикер парламента и брат Делси Родригес.

Делси Родригес, которая до операции США по захвату главы Венесуэлы Николаса Мадуро занимала пост вице-президента страны, принесла присягу парламенту (Национальной ассамблее) в качестве исполняющей обязанности президента, сообщает DW.

Церемонию провел Хорхе Родригес - спикер парламента и брат Делси Родригес. "Я пришла, сожалея о страданиях, причиненных венесуэльскому народу в результате незаконной военной агрессии против нашей родины. Я пришла, сожалея о похищении двух героев", - приводит агентство Associated Press ее слова. В последнем предложении речь идет не только о Мадуро, но и о его жене Силии Флорес, которая также была захвачена американской армией.

Присягу Родригес принесла через два дня после того, как временной главой Венесуэлы ее назначил Верховный суд страны. В новой должности она, в частности, уже заявила, что Каракас уделяет "первостепенное внимание развитию сбалансированных и уважительных международных отношений", в частности, с США.

Комментируя временное назначение Родригес на должность Мадуро, президент США Дональд Трамп сказал, что она "заплатит высокую цену", если не станет сотрудничать с американскими властями. "Вероятно, большую, чем Мадуро", - цитировало президента США издание The Atlantic.

Кроме того, 4 января издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что административную роль в американском управлении Венесуэлой после свержения правителя Мадуро возьмет на себя госсекретарь Марко Рубио.

3 января Николас Мадуро и его супруга в рамках военной операции "Абсолютная решимость" были захвачены подразделением американского спецназа "Дельта" и вывезены из Венесуэлы сначала на базу ВМС США в Гуантанамо, а позже в Нью-Йорк, где 5 января прошло первое судебное заседание с его участием.

Источник: kaktus.media