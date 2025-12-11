В Марокко рухнули два жилых дома, погибли как минимум 22 человека

Поиски людей, возможно, находящихся под завалами, продолжаются. Жители соседних домов эвакуированы.

По меньшей мере 22 человека погибли в марокканском городе Фес в результате обрушения двух четырёхэтажных жилых домов. По предварительным данным, еще 16 человек пострадали, сообщили в городской прокуратуре.



Как сообщает марокканская пресса со ссылкой на местные власти, дома рухнули поздним вечером во вторник. В них жили восемь семей.



Поиски людей, возможно, находящихся под завалами, продолжаются. Жители соседних домов эвакуированы.



Местная пресса пишет, ссылаясь на жителей этого района Феса, что в стенах рухнувших домов уже несколько лет были трещины.



Как напоминает агентство Reuters, министр жилищного хозяйства Марокко Адиб Бен-Ибрагим в январе этого года говорил, что по всей стране под угрозой обрушения находятся почти 39 тысяч зданий.



«Нельзя так строить, что дом нависает над соседним домом», — сказал изданию Hespress местный житель Абдель-али. По его словам, один из рухнувших домов упал на другой.



Другой местный житель, Идрис, рассказал изданию, что обрушение произошло меньше чем за две минуты.



Прокуратура Феса заявила, что один из рухнувших домов стоял пустым, но во втором собралось много людей — они праздновали рождение ребёнка. Прокуратура начала расследование причин и обстоятельств катастрофы.



В 2010 году в марокканском городе Мекнес рухнул минарет, в результате погиб 41 человек.



В Фесе это уже третье обрушение зданий с человеческими жертвами за последние два года. В мае девять человек погибли в другом районе Феса при обрушении жилого дома, который местные власти уже определили под снос. В феврале же 2024 года пять человек погибли при обрушении дома в Старом городе Феса.



Фес — древний город на севере Марокко, третий по величине город страны. Фес внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



В сентябре–октябре в Фесе, как и в других городах страны, проходили массовые акции протеста.



Молодёжь, составлявшая основную массу демонстрантов, требовала в том числе и повышения расходов на строительство жилья и инфраструктуры.

