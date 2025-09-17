Скончался двукратный обладатель «Оскара» Роберт Редфорд

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Актеру было 89 лет

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Роберт Редфорд умер 16 сентября в своем доме в американском штате Юта в возрасте 89 лет. О его смерти сообщила Синди Бергер, гендиректор рекламного агентства, с которым работал Редфорд, пишет газета The New York Times.

По словам Бергер, актер умер во сне. Конкретной причины смерти указано не было. Редфорд находился «в любимом месте, в окружении близких», сообщила Бергер.

Роберт Редфорд наиболее известен по фильмам «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Из Африки», «Великий Гетсби». Двукратный обладатель «Оскара»: как режиссер - за свою дебютную ленту «Обыкновенные люди», а позднее и как актер - он снялся примерно в 80 фильмах и сериалах. Молодому поколению он больше известен по роли злодея Александра Пирса из фильмов про «Мстителей».

Источник: vesti.kg



